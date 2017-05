Rüstungsindustrie

Rüstungsgegner blockieren Panzerfabrik in Lüneburger Heide

Rüstungsgegner haben das Werk des Panzerbauers Rheinmetall in Unterlüß in der Lüneburger Heide blockiert. Der Protest der rund 40 Demonstranten verlaufe vollkommen friedlich, teilte die Polizei am Montag mit.