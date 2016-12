Volkswagen hat Briefe im Rahmen der Ruckrufaktion rausgeschickt. © J. Stratenschulte/Archiv

Auto

Rückrufaktion für VW-Dieselfahrzeuge mit Briefen gestartet

Volkswagen hat im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal Briefe an viele VW-Besitzer zur Umrüstung der Motorsteuergeräte rausgeschickt. Palettenweise wurden sie am Mittwoch in Schwülper (Landkreis Gifhorn) in einen Postwagen geladen.