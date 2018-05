Hannover

"Wir haben sehr viele Staus, das ist die Rückreisewelle", sagte ein Sprecher.

So staute sich der Verkehr auf der A1 (Bremen-Osnabrück) zwischen Vechta und Holdorf auf einer Länge von 15 Kilometern. Auf der Nord-Süd-Achse A7 (Hamburg-Hannover) stockte der Verkehr zwischen dem Dreieck Walsrode und Mellendorf auf 16 Kilometern, in der Gegenrichtung bildete sich ein 12 Kilometer langer Stau zwischen Schwarmstedt und dem Dreieck Walsrode.

Den Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag hatten viele Menschen zum Start in ein längeres Wochenende genutzt, so dass es bei der Rückreise am Sonntag zu den starken Behinderungen kam.

dpa