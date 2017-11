Rotes Kreuz setzt auf die neue Landesregierung

Soziales

Für den Ausbau des Katastrophenschutzes setzt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Niedersachsen auf die neue Landesregierung. "Der Bund hat sich nach 1989 schrittweise aus der Verantwortung für den Zivilschutz zurückgezogen.

Hannover. Umso mehr sind die Länder gefragt", sagte der Vorstandsvorsitzende des DRK in Niedersachsen, Ralf Selbach, am Samstag bei der Landesversammlung in Hannover. Auch Rettungsdienst und Katastrophenschutz des DRK würden vom Engagement des Ehrenamtes leben und bräuchten systematische Förderung.

Das DRK hat in Niedersachsen rund 262 000 Mitglieder, darunter fast 30 000 ehrenamtlich Aktive. 6700 DRK-Mitglieder stehen in den Bereitschaften für den Katastrophenfall bereit. Im hauptamtlichen Bereich ist das Rote Kreuz in Niedersachsen Arbeitgeber für mehr als 15 000 Menschen. 2800 davon arbeiten in einer der 148 DRK-Rettungswachen im Land. Das DRK betreibt 367 Kindertagesstätten, 76 Sozialstationen und 62 Pflegeheime.

