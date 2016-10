Wahlen

Rot-Grün in Niedersachsen laut Umfrage derzeit ohne Mehrheit

Rot-Grün hätte in Niedersachsen nach einer Meinungsumfrage derzeit keine Mehrheit, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa hervor, die die "Bild"-Zeitung am Mittwoch veröffentlichte.