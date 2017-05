Verkehr

Rollerfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein 42 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem schweren Unfall im emsländischen Heede lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte der 62 Jahre alte Fahrer eines Großraumtaxis bereits am Mittwoch an einer Kreuzung eine Straße überqueren.