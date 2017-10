Ein Fahrzeug der Feuerwehr. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Rohbau in Neubaugebiet abgebrannt

In Nordhorn (Grafschaft Bentheim) ist am Montagabend ein Rohbau in einem Neubaugebiet abgebrannt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte, sei der Rohbau im Stadtviertel Neuberlin noch nicht bewohnt gewesen.