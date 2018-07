Aus Protest gegen die Massentierhaltung fahren Aktivisten der Umweltschutzgruppe Robin Wood mit einem Holzfloß von Hannover nach Bremen. Auf dem Weg in die Hansestadt wollen sie in den kommenden drei Wochen mehrere Stopps am Mittellandkanal und an der Weser einlegen, um mit Aktionen auf die ökologischen Folgen der industriellen Fleischproduktion hinzuweisen.