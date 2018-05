Einen Mann aus Baden-Württemberg mit Kokain im Wert von rund 93 000 Euro haben Fahnder an der deutsch-niederländischen Grenze aufgegriffen. Der 33-Jährige wurde am Freitagabend mit 1,3 Kilogramm Kokain kurz nach der Einreise nach Deutschland bei Schüttorf festgenommen, wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte.