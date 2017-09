Die Statue der Justitia ist zu sehen. Foto: Peter Steffen/Archiv

Justiz

Richterbund warnt vor Überlastung der Justiz

Vor einer chronischen Unterbesetzung der Justiz hat der Niedersächsische Richterbund gewarnt. In Niedersachsen fehlten 250 Stellen für Richter und Staatsanwälte, teilte der Richterbund am Samstag nach einer Tagung in Oldenburg mit.