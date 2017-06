Heiko Maas, Bundesminister für Justiz und für Verbraucherschutz (SPD). © Britta Pedersen/Archiv

Justiz

Richterbund unterstützt Kritik von Justizminister Maas

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) erhält bei seiner Kritik am Richtermangel in den Ländern Unterstützung aus Niedersachsen. "Bei uns fehlen nach zurückhaltenden Berechnungen gegenwärtig 252 Stellen bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften", sagte der Vorsitzende des niedersächsischen Richterbundes, Frank Bornemann, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.