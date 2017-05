Justiz

Richterbund fordert mehr Stellen: "dramatische Überlastung"

Nach den prognostizierten steuerlichen Mehreinnahmen fordert der Niedersächsische Richterbund (NRB) 250 zusätzliche Stellen in der Justiz. "In Niedersachsen fehlen gegenwärtig 250 Stellen bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften", sagte der Vorsitzende Frank Bornemann am Mittwoch in Hannover.