Eine Bronzestatue der Justitia steht in Frankfurt am Main. © Arne Dedert/Archiv

Prozesse

Richter verhandeln über Datenmissbrauch in Handyshop

Die Angestellte eines Mobilfunkshops in Osnabrück soll Kundendaten missbraucht und dann Mobiltelefone auf eigene Rechnung verkauft haben. Am kommenden Montag wird sich das Landgericht Osnabrück in einem Berufungsverfahren mit dem Fall beschäftigen, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte.