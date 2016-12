Rettungswagen suchen per Computer passende Krankenhäuser. © Arno Burgi/Archiv

Gesundheit

Rettungswagen suchen per Computer passende Krankenhäuser

Immer mehr Rettungswagen in Niedersachsen suchen mit Patienten an Bord per Computer das passende Krankenhaus für die Behandlung. An einem entsprechenden Pilotprojekt nehmen inzwischen insgesamt sechs Regionen in dem Bundesland teil, wie das niedersächsische Sozialministerium mitteilte.