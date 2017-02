Notfälle

Rettungssanitäter beendet Spaziergang von Kleinkind

Ein Rettungssanitäter hat den morgendlichen Ausflug eines zweijährigen Mädchens in Bremen sanft, aber bestimmt beendet. Am Samstagmorgen entdeckte der Mann die Kleine auf einem Gehweg, als er nach seiner Schicht nach Hause fuhr. Das Kind trug lediglich Socken und ein kurzes Oberteil, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.