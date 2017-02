Notfälle

Rettungskräfte haben am Montag bei einem Einsatz in Barßel (Kreis Cloppenburg) den Leichnam einer 60-jährigen Frau entdeckt. Daneben fanden sie den lebensgefährlich verletzten 63 Jahre alten Ehemann.

Barßel. Der Leichnam werde am Dienstag obduziert, sagte der Sprecher der Oldenburger Staatsanwaltschaft, Torben Tölle, auf Anfrage. Derzeit könnten keine weiteren Details genannt werden. Nach Polizeiangaben ist nicht bekannt, was vor dem Eintreffen der Rettungskräfte passierte. "Wir wollen uns nicht an Spekulationen beteiligen", sagte ein Polizeisprecher.

dpa