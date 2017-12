Unfälle

Rettungskräfte befreien eingeklemmten Mann aus Fahrerkabine

Bei einem Zusammenstoß zweier Lastwagen auf der Autobahn 2 ist am Mittwoch ein 58-jähriger Mann verletzt worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, wurde der Lkw-Fahrer bei dem Zusammenstoß in Hannover in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Spezialkräften aus der Kabine geschnitten werden.