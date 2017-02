Kriminalität

Rettungshubschrauber-Piloten von Laserpointer geblendet

Die Piloten eines Rettungshubschraubers sind am Freitagabend in der Nähe von Einbeck (Kreis Northeim) von einem Laserpointer geblendet worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, flog der Helikopter über die Ortschaft Odagsen, als ein Unbekannter mit dem Laserstift in das Cockpit zielte.