Eine ältere Frau holt Münzen aus ihrem Portemonnaie. © Stephanie Pilick/Archiv

Rente

Rentner müssen immer öfter mit Altersarmut rechnen

Immer mehr ältere Menschen in Niedersachsen sind von Altersarmut bedroht. Bis 2015 sei die sogenannte Armutsgefährdungsquote von Rentnern im Land auf 17,2 Prozent gestiegen - nach 11,6 Prozent im Jahr 2005, teilte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Freitag in seinem ersten Renten-Report mit.