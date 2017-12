Brände

Rentner bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Bad Harzburg ist ein Rentner lebensgefährlich verletzt worden. Der 75-Jährige habe von Rettungskräften reanimiert werden müsse und befinde sich jetzt im Krankenhaus, teilte die Polizei in Goslar am Freitag mit.