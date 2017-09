Die türkische Autorin Asli Erdogan. © Linda Say/Archiv

Auszeichnungen

Remarque-Friedenspreis für Schriftstellerin Asli Erdogan

Die türkische Schriftstellerin Asli Erdogan hat am Freitag in Osnabrück den Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis entgegengenommen. "Ich habe mich immer für die Opfer eingesetzt und war deren Stimme, bis ich selbst zum Opfer wurde", sagte Erdogan bei der Verleihung im Friedenssaal des Rathauses der Stadt. Die 50-Jährige war im August 2016 nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei verhaftet worden, im Dezember kam sie wieder frei.