Brauchtum

Einer der größten Adventskränze Europas thront wieder über den Dächern von Lüneburg. Ein Kran hat den gewaltigen Aluminiumring mit einem Durchmesser von 13 Metern am Montag auf den alten Wasserturm der Stadt gesetzt.

Lüneburg. Der Wichernkranz soll nun bis zum 6. Januar wieder über den Zinnen des 56 Meter hohen neogotischen Backstein-Turmes strahlen.

Der 1,5 Tonnen schwere Adventskranz ist nicht nur schön anzuschauen, er dient auch karitativen Zwecken. Mit einer SMS oder per Anruf kann der Ring unter den roten und weißen Lichtern für einen guten Zweck zum Leuchten gebracht werden. Mit den Einnahmen soll in diesem Jahr ein interkulturelles Musikprojekt für jugendliche Flüchtlinge und Schüler gefördert werden. Der Kranz strahlt bereits zum neunten Mal. Bisher wurden damit mehr als 41 000 Euro für Kinderprojekte gesammelt.

Das erste Kerzenlicht soll am 26. November leuchten, bis Weihnachten wird jeden Tag eine Kerze mehr erstrahlen. Die von Diakonie und Kirchenkreis organisierte Aktion soll an den evangelischen Theologen Johann Hinrich Wichern erinnern, den Erfinder des Adventskranzes. Der Sozialpädagoge hatte 1839 Heimkindern in Hamburg erstmals mit einem geschmückten Wagenrad das Warten aufs Fest verkürzen wollen.

dpa