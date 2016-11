Ein Krankenwagen im Einsatz. © Arno Burgi/Archiv

Unfälle

Reiterin bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Eine 22 Jahre alte Reiterin ist am Mittwoch bei einem Unfall in der Region Hannover schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war die junge Frau mit ihrem Pferd auf einem Fußweg an einer Kreisstraße bei Hemmingen unterwegs und wurde von zwei weiteren Reitern begleitet.