Hunde laufen während der traditionellen Hubertusjagd durch ein Waldstück. © Ph. Schulze/Archiv

Natur

Reiter und Hunde auf Schleppjagd in der Region Hannover

Mit dem Herbst ist auch die Zeit der Schleppjagden gekommen. Rund 70 Reiter und mehr als 40 Hunde aus Niedersachsen und Hamburg haben am Donnerstag in der Region Hannover an der traditionellen Hubertusjagd teilgenommen.