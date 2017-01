Präsident des Deutschen Reiseverbandes Norbert Fiebig spricht. © Carmen Jaspersen

Tourismus

Reiseverband: Reisebüros behaupten sich in der Internet-Ära

Trotz der starken Konkurrenz im Netz behaupten sich die stationären Reisebüros in Deutschland. Deren Zahl liege seit drei Jahren stabil bei rund 9900, sagte der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Norbert Fiebig, der Deutschen Presse-Agentur am Montag am Rande des 35. Bustouristiktags in Bremen.