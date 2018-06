Braunschweig

Ein defekter Lkw hat am Donnerstag auf der Autobahn 2 zwischen Rennau und Königslutter für einen Böschungsbrand entlang der Fahrbahn gesorgt. Laut Polizeiangaben lösten sich während der Fahrt in Richtung Hannover ein Hinterrad inklusive Bremsscheibe von dem Lastwagen und landeten in dem Grünstreifen. Der durch die Fahrt erhitzte Reifen entfachte daraufhin einen Brand auf einer Länge von etwa 100 Metern.

Sichtbehinderungen auf der Autobahn

Durch den Rauch des Feuers und die Löscharbeiten der alarmierten Feuerwehren entstanden zeitweise für die Verkehrsteilnehmer erhebliche Sichtbehinderungen. Nach ungefähr einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle und gelöscht. Nach Schätzungen der Autobahnmeisterei wurden durch das Feuer rund 600 Quadratmeter Böschung und Wald zerstört. Zudem wurde bei den Löscharbeiten ein Wildschutzzaun beschädigt.

Polizei geht von technischem Defekt aus

Der 49-jährige Fahrer des Lkw hatte in einiger Entfernung auf die Polizei gewartet. Diese sicherten den beschädigten Lastwagen auf der Fahrt zum nächsten Parkplatz ab. Warum der Reifen sich von dem Lkw lösen konnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei geht derzeit jedoch von einem technischen Defekt aus.

Von RND/ms