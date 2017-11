Verkehr

Ein Rehbock ist einem 62-jährigen Autofahrer im Landkreis Diepholz zum tödlichen Verhängnis geworden. Wie die Polizei am Dienstagabend berichtete, war ein entgegenkommendes Auto auf der Bundesstraße 239 zwischen Wagenfeld und Rehden mit dem Reh zusammengestoßen.

Diepholz. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Tier durch die Luft geschleudert und landete in der Windschutzscheibe des 62-jährigen Autofahrers. Dieser kam daraufhin von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der aus Wagenfeld stammende Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

dpa