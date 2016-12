Unfälle

Reh läuft auf Gleise: S-Bahn mit 180 Fahrgästen evakuiert

Nach einer Kollision mit einem Reh ist in Niedersachsen eine S-Bahn mit 180 Menschen an Bord evakuiert worden. Das Tier war am Freitagabend nahe dem Bahnhof Egestorf von dem Zug überfahren worden, wie die Feuerwehr mitteilte.