Notfälle

Reglos stehender Mann löst Polizei-Großeinsatz aus

Ein reglos an der Straße stehender Mann hat in Hannover einen stundenlangen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. In der Nacht zu Freitag hatte er für insgesamt mehr als sieben Stunden unbewegt vor einem Fast-Food-Restaurant gestanden, wie die Polizei mitteilte.