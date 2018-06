Die zunehmende Reglementierung der Landwirtschaft bremst aus Sicht des Landesbauernverbandes die Investitionsfreude der Landwirte in Niedersachsen. Erheblich weniger Bauern als früher beantragten eine Förderung über das Agrarinvestitionsprogramm des Landes, teilte der Bauernverband am Montag in Hannover mit.