Trotz guter Jobchancen schrumpfen einer Erhebung zufolge in Niedersachsen mehrere Regionen, weil junge Leute lieber in Großstädte ziehen. In zehn deutschen Städten und Kreisen ist demnach die Diskrepanz zwischen schwächerer Bevölkerungsentwicklung und positiver Beschäftigungsdynamik besonders groß - sechs davon liegen im Flächenland Niedersachsen.