Regionalzug kollidiert mit Lkw: Zwölf Leichtverletzte

Unfälle

Es klingt wie ein Alptraum: Ein Lkw steht auf einem Bahnübergang - als der Zug sich nähert, kann der Fahrer den Gang nicht einlegen. Es kracht. Zwölf Menschen werden leicht verletzt.

Walsrode. Ein Regionalzug ist am Donnerstag in Walsrode im Heidekreis mit einem Lkw zusammengestoßen, zwölf Menschen wurden leicht verletzt. Unter ihnen waren elf Passagiere des Erixx und ein Zugbegleiter, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Zugverkehr auf der Strecke Hannover-Walsrode wurde unterbrochen, ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Am Nachmittag konnten die Bahnen wieder wie gewohnt fahren.

Der 29 Jahre alte Fahrer wartete mit seinem Lkw auf dem Bahnübergang, um auf die parallel zu den Gleisen verlaufende Landstraße einzubiegen. "Das ist eine schwierige Stelle", betonte der Sprecher. Als sich eine Lücke im Verkehr auftat, und der Fahrer hätte losfahren können, habe der 29-Jährige den Gang nicht einlegen können. Die Schranken am Bahnübergang schlossen, eine krachte auf das Führerhaus.

Der Fahrer sei aus der Kabine gesprungen und dem Zug entgegenzulaufen, um den Lokführer zu warnen. Der Zugführer leitete eine Notbremsung ein, wie der Sprecher erklärte. Den Zusammenstoß mit dem Laster habe er nicht verhindern können. Der mit 30 Reisenden besetzte Zug kam nach gut 300 Metern zum Stehen. Der Fahrer habe sich mit einem Sprung von den Gleisen gerettet. Wie ein Sprecher des Bahnunternehmens Erixx erklärte, sei der Zug mit Tempo 120 unterwegs gewesen. Der Bremsweg betrage bei dieser Geschwindigkeit etwa 500 Meter.

Am Lkw entstand laut Sprecher Totalschaden, auch der entgleiste Zug habe seine Fahrt nicht fortsetzen können. Die Fahrgäste seien mit Bussen an ihr Ziel gebracht worden. Der Sprecher betonte, es sei "großes Glück" gewesen, dass es nur Leichtverletzte gegeben habe.

