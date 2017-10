Region Nordwest: Branchenübergreifende Zusammenarbeit

Bundesländer

Digitalisierung ist eines der Themen, denen sich die Metropolregion Nordwest verstärkt widmen will. Dabei will der Verein die branchenübergreifende Zusammenarbeit stärken, wie Sprecher Benjamin Dose mitteilte.

Bremen. Viele Unternehmen stünden vor ähnlichen Herausforderungen, sagten Vertreter der Metropolregion Nordwest am Donnerstag im Bremer Rathaus. Schwerpunkte der neuen strategischen Ausrichtung sollen unter anderem die Branchen Automobil-, Energie-, und Gesundheitswirtschaft sein. "Von der Digitalisierung, dem demografischen Wandel mit Fachkräftesicherung bis hin zum Technologie- und Wissenstransfer wird es darauf ankommen, innovative und kreative Lösungen gemeinsam und branchenübergreifend zu erarbeiten", sagte der Vorsitzende der Metropolregion Nordwest, Jörg Bensberg, der Landrat im Kreis Ammerland ist.

Mit knapp 350 000 Euro aus dem Förderfonds der Länder Bremen und Niedersachsen sollen fünf Projekte gefördert werden. Darunter ist eine Onlineplattform, die für den Raum der Metropolregion zeigt, wo etwa Gewerbe- und Naturschutzgebiete liegen. "Deutschlandweit werden wir mit diesem Projekt eine Vorreiterrolle einnehmen", so Bensberg. Ihm zufolge stellen Landkreise und kreisfreie Städte ihre Daten in der Regel in unterschiedlichen Formaten dar.

Die Metropolregion Nordwest ist eine von elf Metropolregionen in Deutschland. Mitglieder sind Landkreise, kreisfreie Städte, die Länder Bremen und Niedersachsen sowie Industrie- und Handelskammern.

dpa