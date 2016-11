Landtag

Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen wollen das Fremdsprachenangebot in den weiterführenden Schulen unter anderem um Türkisch und Arabisch erweitern.

Hannover. "An diesem Unterricht können dann alle Schüler teilnehmen", sagte Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) am Mittwoch im Landtag in Hannover. "Auch deutsche Schüler können diese Sprachen mit erwerben." Der Vorschlag ist Bestandteil eines rot-grünen Antrags, in dem die Fraktionen fordern, Schüler mit nichtdeutschen Herkunftssprachen stärker zu fördern.

Nur wer die eigene Muttersprache vollständig beherrsche, könne weitere Fremdsprachen wie Deutsch oder Englisch richtig lernen, heißt es in dem Antrag. Jeder vierte Schüler in Niedersachsen verfüge inzwischen über einen Migrationshintergrund.

