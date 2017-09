Regierung will Extra-Steuer für Übernachtungsgäste erhöhen

Bürgerschaft

Die umstrittene Extra-Steuer für Übernachtungsgäste in Bremen soll nach dem Willen der Landesregierung geändert werden. Nach einem Gesetzentwurf sollen künftig wie in Berlin fünf Prozent des Übernachtungspreises - ohne Umsatzsteuer und Dienstleistungen - als Steuer fällig werden.

Bremen. Damit müssten vor allem Gäste von teuren Hotels mehr bezahlen. "Nach überschlägiger Schätzung würde sich das Steueraufkommen im Land Bremen erheblich erhöhen", heißt es im Gesetzentwurf, den die Bürgerschaft am Mittwoch behandelt hat. Die zweite und abschließende Beratung darüber ist für November geplant.

Seit 2013 müssen Touristen in Bremen je nach Unterkunft zwischen einem und drei Euro pro Nacht zahlen. Der Höchstbetrag wird von Gästen in Vier- und Fünf-Sterne-Hotels verlangt, in allen anderen Hotels beträgt die Abgabe zwei Euro. Ein Euro wird etwa in Pensionen und auf Campingplätzen erhoben.

Nach dem Entwurf sollen Geschäftsreisende, Kinder und Jugendliche wie bisher von der Steuer befreit sein. Wer länger als sieben Nächte bleibt, zahlt ab der achten Nacht keine Abgabe mehr. Die neue Fünf-Prozent-Regel soll zum 1. Juli 2018 in Kraft treten.

dpa