Regenschirmverbrauch in Niedersachsen: Tendenz steigend

Wetter

In den kommenden Tagen bleibt es laut Wetterdienst nass im Norden - passend dazu hat das Landesamt für Statistik jetzt Regenschirm-Fakten für Niedersachsen vorgelegt.

Hannover. Danach wurden im vergangenen Jahr mehr als 5,6 Millionen importierte Schirme an den Handel ausgeliefert. Mehr als die Hälfte (54 Prozent) kam aus China, 43 Prozent aus Kambodscha, ein kleiner Rest wurde in Holland, der Slowakei und Österreich hergestellt.

Auch weitere Fakten erhoben die Statistiker: Bei 72 Prozent der importierten Modelle handelte es sich um "Taschenschirme mit Teleskop-Auszug". Es folgten klassische Regen- und Sonnenschirme. Der Einkaufswert aller Schirme lag bei gut 12 Millionen Euro, im Schnitt kostete eine Exemplar die Händler also nur rund 2 Euro.

In diesem Jahr steigt der Schirmverbrauch in Niedersachsen voraussichtlich noch weiter an: Nach der Auswertung der bisher für 2017 vorliegenden Daten wird die Gesamtzahl der importierten Regenschirme wohl weiter steigen, hieß es von den Statistikern aus Hannover.

dpa