Die Landeskirche in Hannover hat sich erfreut gezeigt über den großen Besucherandrang bei den Veranstaltungen zum 500-jährigen Reformationsjubiläum. Im zu Ende gehenden Jahr des Reformationsjubiläums hätten über 600 000 Menschen die rund 6000 Gottesdienste, Konzerte, Lesungen und Ausstellungen der Gemeinden besucht, teilte die Kirche am Dienstag mit.

Hannover. "Wir waren überrascht von der Neugierde und dem Interesse der Menschen nicht immer an Gottesdiensten aber an anderen kirchlichen Formaten", sagte Landesbischof Ralf Meister. Der Impuls für den Tourismus sei in Niedersachsen geringer gewesen als in Mitteldeutschland an den Wirkungsstätten von Reformator Martin Luther.

dpa