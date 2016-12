Brände

Reetgedecktes Wohnhaus vollständig niedergebrannt

Ein reetgedecktes Einfamilienhaus ist in Vahlde im Kreis Rotenburg bei einem Feuer total zerstört worden. Die Bewohner hatten am Mittwochabend im Bereich des Schornsteins einen Brand entdeckt und sofort die Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit.