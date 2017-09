Ein Polizeibeamter im Dienst. © Arne Dedert/Archiv

Kriminalität

Razzia in Hannover: Polizei stellt Drogen sicher

Die Polizei ist in Hannover mit einer Razzia gegen die Drogenszene vorgegangen. Bei Durchsuchungen in einer Grünanlage im Stadtteil Linden seien am Donnerstag gegen zehn Personen Strafverfahren eingeleitet worden, teilten die Beamten mit.