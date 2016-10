Ausstellungen

Karl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel, Max Pechstein, Ernst Kirchner waren herausragende Vertreter der Anfang des vorigen Jahrhunderts gegründeten expressionistischen Künstlergruppe Brücke.

Oldenburg. Viele ihrer Werke zeigt das Oldenburger Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte vom Wochenende an im Augusteum in einer Sonderausstellung. Eine Präsentation, die einem "das Herz höher schlagen" lasse, sagte Kurator und Museumsdirektor Rainer Stamm am Donnerstag anlässlich einer Vorbesichtigung.

Von 1907 bis 1912 seien insbesondere Schmidt-Rottluff und Heckel immer wieder ins abgelegene Nordseebad Dangast, 40 Kilometer von Oldenburg entfernt, gekommen. 1908 stellten die jungen Brücke-Künstler ihre in Dangast entstandenen Werke zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor und zwar exakt im Augusteum. "Einige Arbeiten von Erich Heckel und Schmidt-Rottluff kehren nach 100 Jahren wieder zurück in die Region, in der sie einst entstanden sind", so Co-Kuratorin Gloria Köpnick.

Unter dem Ausstellungstitel "Die Welt in diesen rauschenden Farben" sind 81 Werke aus dem Brücke-Museum Berlin zu sehen, darunter unter anderem Schmidt-Rottluffs "Deichdurchbruch" (1910), Kirchners "Artistin Marcella" (1910), Pechsteins "Liegendes Paar" (1909) und Otto Müllers "Drei Akte in der Landschaft" (1922).

dpa