Notfälle

Rauchvergiftung in Shisha-Bar: Mann landet im Krankenhaus

Ein 50-Jähriger hat in einer Shisha-Bar in Bremen eine Rauchvergiftung erlitten. Der Mann war in der Nacht zu Mittwoch beim Rauchen einer Wasserpfeife ohnmächtig geworden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.