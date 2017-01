Brände

Rauchgas verdirbt Lebensmittel in Supermarkt

Bei einem Feuer an der Außenfassade eines Supermarkts sind durch Rauchgasentwicklung Lebensmittel im Wert von rund 100 000 Euro verdorben worden. Nach Angaben der Polizei in Hildesheim waren am Silvesterabend ein Brotcontainer sowie Paletten aus Holz vor dem Geschäft in Brand geraten.