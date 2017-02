Notfälle

Wegen einer Rauchentwicklung im Speisewagen hat der ICE von Hamburg nach Wien kurz nach dem Start einen Halt auf offener Strecke eingelegt. In Rotenburg wurde der Zug evakuiert.

Rotenburg. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können, die rund 70 Reisenden seien in einen nachfolgenden Zug umgestiegen, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. Menschen wurden nicht verletzt. Es sei noch unklar, wo genau und weshalb der Brand entstand, Radio Bremen berichtete von einem Problem in einem Schaltkasten.

Wegen der vorübergehenden Sperrung der Bahnstrecke kam es zu Umleitungen und Verspätungen von Zügen.

dpa