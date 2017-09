Kriminalität

Raubüberfall sollte Schnellfeuergewehre finanzieren

Einen geplanten Überfall auf ein Juweliergeschäft hat die Polizei nach Angaben einer Sprecherin in Osterholz-Scharmbeck verhindern können. Mit der Beute hätten vermutlich Waffenkäufe finanziert werden sollen, sagte sie am Samstag in Bremen zu dem Einsatz am Vortag.