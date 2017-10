Kriminalität

Rathausscheiben beschädigt: Hintergründe unklar

Zwei beschädigte Rathausfenster beschäftigen seit Samstag den Staatsschutz der Polizei Bremen. Die als "historisch wertvoll" eingestuften Sprossenfenster befinden sich in einem Gebäudetrakt, in dem eine den Opfern des Massenvernichtungslagers Malyj Trostenez gewidmete Ausstellung untergebracht ist. Nach Angaben der Polizei hatte ein Mitarbeiter der Ausstellung den Schaden am Samstagvormittag entdeckt.