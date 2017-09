Unfälle

Raser-Unfall mit fünf Schwerverletzten in Oldenburg

Fünf Menschen sind bei einem Unfall in Oldenburg schwer verletzt worden, darunter ein Baby. Ein 29-Jähriger mit Frau (23) und Kind an Bord fuhr am Donnerstag mit seinem Wagen von einem Grundstück auf eine Straße, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.