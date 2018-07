Hellendorf

Dass der 43-Jährige deutlich zu schnell fuhr, ließ sich zwar an dem ramponierten Blitzer nicht mehr ablesen. Dafür schauten die Polizisten in den Fahrtenschreiber des Lastzugs. Statt erlaubter 50 km/h innerorts war der Lkw mit Tempo 74 unterwegs.

Der als Anhänger getarnte Blitzer - von der Polizei Laser Enforcement Trailer genannt - war am Ortseingang von Hellendorf am Straßenrand abgestellt, als der Lastzug aus der Spur geriet und das Messgerät zerstörte. Der Fahrer blieb unverletzt, am Lkw entstand ein Schaden von 5000 Euro.

dpa