Kommunen

Ranking: Hannover, Braunschweig und Bremen im Mittelfeld

In puncto Zukunftsaussichten landen Braunschweig, Hannover und Bremen unter den 30 größten deutschen Städten einer Studie zufolge im Mittelfeld. Braunschweig als beste niedersächsische Stadt belegt Rang 17 der Liste, die das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) und die Privatbank Berenberg am Freitag in Frankfurt vorstellten.