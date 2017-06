In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. © Silas Stein/Archiv

Kriminalität

Randalierer verletzt vier Polizisten vor Supermarkt

Ein Randalierer hat vor einem Supermarkt in Augustfehn (Landkreis Ammerland) vier Polizisten verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 27-Jährige am Samstagnachmittag bereits in der Filiale Unruhe gestiftet.