Kriminalität

Ein Randalierer hat in einem Feriengebiet im Kreis Osnabrück mehr als 20 Autos beschädigt. Die Polizei stellte fest, dass bei den Fahrzeugen die Spiegel abgetreten und teilweise die Scheibenwischer abgebrochen waren.

Bad Laer. Die Autos hatten Kratzer im Lack, Windschutzscheiben waren zerstört und Motorhauben beschädigt. Nach Angaben der Polizei in Osnabrück hatte eine Zeugin am Sonntagfrüh die Polizei alarmiert, nachdem sie den äußerst aggressiven jungen Mann entdeckt hatte. Der Unbekannte flüchtete per Fahrrad.

dpa